Vereador Andrei Cossetin sugere criação de Guarda Municipal (segurança publica)

Na sessão da última segunda-feira, o vereador Andrei Cossetin - PP utilizou a tribuna para falar sobre a transferência de 4 viaturas e 7 Policiais Militares do 29º BPM de Ijuí para Poa, reforçando o policiamento da capital e fragilizando ainda mais o efetivo policial do interior. “Os índices de criminalidade da nossa região tem aumentado rapidamente e em Ijuí a situação não é diferente. Sou contra este envio à Poa pois nossa cidade ficará desasistida”, comenta o edil. Ainda na sua explanação, Andrei sugeriu que o poder público municipal estudasse a viabilidade da criação de uma Guarda Municipal Armada. “No estado existem várias cidades com guardas municipais com poder de polícia, que auxiliam a Brigada Militar e Polícia Civil a prestar a segurança pública àqueles municípios. Não podemos ficar de braços cruzados, a criação deste setor, somado ao aumento das câmeras de videomonitoramento, irão tornar a cidade mais segura”, finaliza o vereador.