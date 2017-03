BM apreende mais de 310kg de maconha em Três Passos

Por volta das 23hs30 de ontem, Policiais Militares de Três Passos realizaram a prisão de três indivíduos por tráfico internacional de drogas e apreenderam mais de 300kg de maconha. Dois veículos, um VW/Polo e uma GM/S10, que era, deslocados da área de fronteira com a Argentina, foram abordados na BR 468, km 101, em Três Passos. No interior da caçamba da camionete, que era conduzida por um homem de 22 anos, havia 313.571kg de maconha.



Já o veículo Polo era ocupado por dois homens, um de 32 anos e outro de 37 anos, que faziam o papel de batedores da carga. Ainda foi constatado que um dos veículos era furtado e os indivíduos possuem vasta ficha policial. Os três homens foram conduzidos, juntamente com os veículos e a carga apreendida, para a Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo para a lavratura do auto de prisão em flagrante.