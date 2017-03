Jogo limpo no esporte regional

Será realizado no dia 29 de março o 1º fórum para debater ações que visam melhorar o acesso e a disciplina no esporte regional. Com a presença de secretários e diretores de esportes de diversos municípios das regiões noroeste e celeiro, e autoridades convidadas, os assuntos abordados terão um enfoque nas condutas antidesportivas e suas consequências. Sendo logo após, estruturados em um termo de cooperação no esporte denominado “FAIR PLAY Regional”. Onde, segundo informações do departamento de esportes de Santa Rosa a intenção é que haja um maior contato entre os órgãos públicos e que seja facilitada a troca de informações possibilitando assim que atletas suspensos por atitudes antidesportivas não venham a ser reincidentes em municípios vizinhos e possibilitando a acesso ao esporte aqueles cidadãos que realmente buscam na prática desportiva momentos de lazer, saúde e qualidade de vida.

Este evento esta marcado para iniciar as 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa, com protocolo de abertura em seguida debate e construção do Termo de cooperação, tendo uma pausa para o almoço e sendo finalizado as 14 horas com a assinatura do documento formalizando esta ação que será um marco regional tanto para a globalização das informações esportivas quanto para o controle da disciplina dentro das quatro linhas.

Jogos Abertos Municipais de Futsal com inscrições abertas

A Prefeitura de Santa Rosa, através da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte está promovendo os Jogos Abertos Municipais de Futsal. No naipe masculino haverá disputa nas categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15, e no naipe feminino, Sub 15.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte (http://culturaesporte.santarosa.rs.gov.br/?p=1615). As inscrições encerram-se no dia 4 de abril.