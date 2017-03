Executivo de Augusto Pestana trabalha para resolver serviço represado de exames e consultas





Em parceria com o hospital São Francisco de Augusto Pestana, o poder público do município tem conseguido suprir toda a demanda existente na área da saúde. Conforme o prefeito, Vilmar Zimmermann, existe uma demanda de exames e consultas especializadas represada dos últimos três anos, que está sendo trabalhada nesse primeiro momento.



Segundo Zimmermann, cerca de 20% dessa demanda já foi resolvida e o restante dos atendimentos é remarcdo e realizado. O prefeito lembrou, ainda, que o tratamento psicológico foi afetado devido ao laudo médico da profissional que atende o setor, mas um substituto está reagendando as consultas.