Núcleo de Cinema de Santa Rosa lança oficinas gratuitas

O Núcleo de Cinema de Santa Rosa realiza nesta terça-feira, 28 de março, às 19h30min, no Teatro do Sesc, o lançamento das oficinas gratuitas de produção de filmes. O evento terá a participação especial do realizador visual argentino Axel Monsú, atual coordenador do Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones. O obereño Axel falará sobre a experiência bem-sucedida da produção cinematográfica argentina contemporânea.



As oficinas propostas pelo Núcleo de Cinema terão na coordenação o jornalista e cineasta Anderson Farias, e contarão também com a colaboração de outros profissionais de diversas áreas da produção cinematográfica. Serão abordados conceitos teóricos e práticos de produção, direção, fotografia, roteiro, interpretação, montagem, etc. Os encontros serão semanais e se estenderão até o mês de novembro.



O objetivo desta iniciativa é consolidar um grupo de produção que possa desenvolver trabalhos audiovisuais que enfoquem histórias, personagens e aspectos peculiares de nossa região. O projeto de oficinas do Núcleo de Cinema tem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte e do Sesc.

Pablo Morenno, o escritor homenageado da 13ª Feirado livro de Santa Rosa

Este é Pablo Morenno, o Escritor Homenageado da 13ª Feira do Livro de Santa Rosa, em suas próprias palavras:



“Moro em Passo Fundo-RS, cidade da Jornada Nacional de Literatura, mas nasci em 21 de maio de 1969 em Belmonte, como Pedro Álvares Cabral. Só que meu Belmonte é um pequeno município de Santa Catarina, Brasil, e não fica em Portugal. Enquanto o Pedro descobriu o Brasil já homem feito, eu descobri os livros ainda menino. Quando perguntei para minha professora da terceira série primária "por que os homens não voam?" ela me mandou ler O Menino de Asas de Homero Homem. Impressionado, pulei de um chiqueirão de porcos com um guarda-chuva. O guarda-chuva emborcou como nas tempestades e acabei caindo no esterco. Só depois do acontecido, minha professora me explicou o que era metáfora e que as asas dos homens estavam por dentro.



Para passar de leitor a escritor levei alguns anos e precisei do incentivo, da amizade e dos conselhos de Affonso Romano de Sant'Anna. Me fiz professor de Língua Espanhola em cursos preparatórios ao vestibular, me formei Bacharel em Filosofia, sou funcionário do Tribunal Regional do Trabalho e curso Direito na UPF. Escrevo uma coluna semanal de crônicas no Jornal O Nacional de Passo Fundo e no jornal Nossa Cidade de Marau. Colaboro com o jornal Zero Hora, Direito e Avesso e com os sites www.verdestrigos.com.br e www.pijamashow.com.br.



Tenho poemas e crônicas em várias antologias, ganhei alguns prêmios e às vezes tenho vontade de fazer um cata-vento e correr pela estrada. Para não escandalizar as pessoas com isso, quando a vontade bate, me ponho a escrever. Sou casado com a Daniela, que tolera com amor minhas esquisitices.”



Pablo é autor de “A Flor de Guernica”, “Menina de Asas”, “Minha avó tecia o mundo”, “O menino-peixe e outras histórias verídicas”, “Por que os homens não voam?” e “Um menino esquisito”



A 13ª Feira do Livro de Santa Rosa acontecerá no período de 26 a 29 de abril, no Largo do Centro Cívico Cultural Antônio Carlos Borges. É uma realização da Prefeitura Municipal de Santa Rosa, através da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, e tem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento de Educação, Sesc e Sesi.

Jogo limpo no esporte regional

Será realizado no dia 29 de março o 1º fórum para debater ações que visam melhorar o acesso e a disciplina no esporte regional. Com a presença de secretários e diretores de esportes de diversos municípios das regiões noroeste e celeiro, e autoridades convidadas, os assuntos abordados terão um enfoque nas condutas antidesportivas e suas consequências. Sendo logo após, estruturados em um termo de cooperação no esporte denominado “FAIR PLAY Regional”. Onde, segundo informações do departamento de esportes de Santa Rosa a intenção é que haja um maior contato entre os órgãos públicos e que seja facilitada a troca de informações possibilitando assim que atletas suspensos por atitudes antidesportivas não venham a ser reincidentes em municípios vizinhos e possibilitando a acesso ao esporte aqueles cidadãos que realmente buscam na prática desportiva momentos de lazer, saúde e qualidade de vida.





Este evento esta marcado para iniciar as 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa, com protocolo de abertura em seguida debate e construção do Termo de cooperação, tendo uma pausa para o almoço e sendo finalizado as 14 horas com a assinatura do documento formalizando esta ação que será um marco regional tanto para a globalização das informações esportivas quanto para o controle da disciplina dentro das quatro linhas.

Jogos Abertos Municipais de Futsal com inscrições abertas

A Prefeitura de Santa Rosa, através da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte está promovendo os Jogos Abertos Municipais de Futsal. No naipe masculino haverá disputa nas categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15, e no naipe feminino, Sub 15.



O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte (http://culturaesporte.santarosa.rs.gov.br/?p=1615). As inscrições encerram-se no dia 4 de abril.