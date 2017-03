27/03/2017

Lançamento do projeto “Adote uma Peruca” da CNEC/IESA foi realizado no Brique da Praça

A confecção das perucas será realizada pelos acadêmicos dos cursos de Biomedicina e Pedagogia com a parceria de salões de beleza da cidade e voluntários

A CNEC/IESA, por meio dos cursos de Biomedicina e Pedagogia, lançou, no último domingo, 26 de março, o projeto “Adote uma Peruca”. O lançamento aconteceu no Brique da Praça, em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer e com o apoio da Secretaria de Assistência Social de Santo Ângelo.

O projeto solidário tem como objetivo a confecção de perucas a partir de doações voluntárias de mechas de cabelo (mínimo de 6 cm de comprimento), para que as pessoas menos favorecidas tenham acesso a esse benefício.

De acordo com a coordenadora do projeto, professora Carine Zimmermann, o objetivo foi alcançado. “Estamos muito felizes com o resultado, pois no lançamento já recebemos a doação de muitas mechas de cabelo”.

A confecção das perucas será realizada pelos acadêmicos dos cursos com a parceria de salões de beleza da cidade e voluntários.

Os interessados em realizar a doação de cabelos podem entregar as mechas diretamente na Instituição, seguindo algumas orientações para o corte do mesmo. Além disso, vários salões de beleza são parceiros do projeto. Mais informações pelo telefone 3313-1922 ou no site www.cnecsan.cnec.br.