Projeto quer transformar Ijuí em Capital Nacional das Etnias

Depois de visita a Porto Alegre, onde buscaram apoio do governo do Estado, do Sistema Pró-Cultura do Rio Grande do Sul e do Conselho Estadual de Cultura ao projeto que visa transformar Ijuí na Capital Nacional das Etnias, o presidente da União das Etnias de Ijuí (Ueti), Nelson Casarin, e o produtor Cultural Francisco Roloff estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira, com o prefeito Valdir Heck. Segundo relato feito ao prefeito, o governador José Ivo Sartori mostrou interesse pela proposta e se colocou à disposição para encaminhar ao Congresso Nacional o processo para que Ijuí venha a obter esse reconhecimento.



Além disso, na reunião com o prefeito Valdir Heck, Casarin e Roloff também trataram sobre encaminhamentos com vistas à construção da futura sede da Ueti, apresentando ao prefeito um pré-projeto arquitetônico do prédio. “A prefeitura já está providenciando o levantamento da área”, garantiu o prefeito. Enquanto isso, segundo o prefeito de Ijuí, a direção da Ueti deverá entrar em contato também com a Câmara Municipal de Ijuí, para marcar a apresentação do projeto arquitetônico aos vereadores municipais. “De nossa parte, tamb