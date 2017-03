Motorista embriagado é preso pela PRF ao tentar retirar CNH retida





A Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista embriagado na manhã de segunda-feira (27) quando ele compareceu à unidade operacional em Erechim para retirar sua CNH, que estava retida pela PRF. Na manhã de domingo (26) ele havia sido flagrado transitando na contramão e se recusou a realizar o teste de etilômetro.



Um homem de 53 anos, morador de Erechim, foi abordado pelos policiais na BR 153 transitando na contramão por volta das 7:45 horas de domingo (26). Ele se recusou a realizar o teste de etilômetro, foi multado e teve sua CNH recolhida.



Na manhã de segunda-feira (27), o mesmo condutor chegou na unidade operacional da PRF em Erechim conduzindo um Citroen C4 Pallas. Com objetivo de verificar se o motorista tinha condições de retomar sua habilitação, os policiais realizaram o teste de etilômetro que indicou 0,39mg/L, acima do limite previsto para o crime de dirigir sob influência de álcool.



O preso foi conduzido à polícia judiciária, onde foi registrada a ocorrência. Ele responderá na justiça pelo crime que tem pena prevista de seis meses a três anos de detenção. As multas aplicadas totalizaram R$ 6.162,87.