Homem é morto a machadadas em Farroupilha

Um homem foi encontrado morto por volta das 11h desta segunda-feira (27) dentro de casa no bairro Santo Antônio, em Farroupilha, na Serra gaúcha. A principal linha de investigação é de crime passional.

De acordo com o delegado Rodrigo Morale, o homem estava na cama. Ele levou golpes de machado na cabeça e teve o órgão genital decepado.

A mulher dele foi encontrada desacordada e está internada no hospital de Farroupilha. Na casa, havia palavras escritas com batom que faziam referência à relação do casal. A suspeita é de que a mulher tenha matado o marido e tenha tentado se matar.

A polícia ainda não divulgou o nome da vítima e nem da esposa.