27/03/2017

AMM atua para participar de encontro entre autoridades do Mercosul

E inserir na pauta a ponte internacional, cuja luta da região das Missões é Porto Xavier/San Javier

Durante assembleia mensal da Associação dos Municípios das Missões (AMM) e Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões), que ocorreu na sexta-feira (24), em Bossoroca, foi formada a comissão pró-ponte AMM para trabalhar, em nome dos 26 municípios missioneiros, pela instalação do empreendimento em Porto Xavier.

Entre as ações em andamento está a participação da região das Missões no encontro de governadores, ministros e outras autoridades do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que acontece na próxima sexta-feira (31), no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, quando estará em discussão temas de grande repercussão e relavância relacionados ao Mercosul.

Para que fosse incluída na pauta a ponte internacional Brasil/Argentina, e também a participação da AMM, o dirigente da AMM/Funmissões, Brasil Antonio Sartori (PP), buscou reforço do parlamento gaúcho. “Solicitamos o apoio dos deputados estaduais, entre eles o presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, o missioneiro Eduardo Loureiro (PDT), e da presidente da União de Parlamentares do Mercosul, Zilá Breitenbach (PSDB), que nos honraram com suas presenças na reunião em Bossoroca”, salientou Sartori, que é prefeito de Entre-Ijuís.

Comprometimento do parlamento

Presença frequente nas assembleias da Associação, Loureiro renovou seu empenho com as reivindicações da AMM. “O presidente Brasil Sartori, de forma muito correta e oportuna, nos demandou que intermediássemos junto ao governo do Estado para inserir a ponte internacional, na pauta do encontro do Mercosul”, destacou o parlamentar, salientando que o momento será favorável, considerando que estarão presentes autoridades federais que detém exatamente este poder de decisão sobre a construção da ponte Brasil/Argentina. “Sempre defendemos que o lugar ideal, por ter melhores condições de infraestrutura técnica e econômica para receber a ponte, é Porto Xavier”, reafirmou Eduardo Loureiro, que por duas vezes presidiu a Associação dos Municípios das Missões.

Também esteve presente durante toda a assembleia em Bossoroca a deputada estadual, Zilá Breitenbach, membro da Comissão do Mercosul da Assembleia Legislativa Gaúcha, que fez um relato sobre a recente reunião que ocorreu em Posadas/Misiones/Argentina. Ela contou que deputados brasileiros e argentinos fizeram uma mesa de trabalho e definiram que a ponte internacional, unindo a Província de Misiones ao Rio Grande do Sul, independente do local, é a primeira prioridade. “Os parlamentares argentinos colocaram a importância de uma ponte que promova o desenvolvimento, mas não estava em discussão qual seria. É nessa linha que precisamos focar, pois o que falta é decisão política”, enfatizou Zilá.

Ela ressaltou ainda, que a ideia é realizar uma reunião na capital gaúcha na quinta-feira(30) com a representação dos deputados, para que se chegue a um entendimento antes do encontro do Mercosul. “Precisamos debater o que nós queremos defender quanto a construção da ponte internacional. Aproveito esta oportunidade para parabenizar a constante e atuante mobilização da Associação dos Municípios das Missões”, elogiou a deputada gaúcha.

Recursos do BID

O prefeito de Porto Xavier, Vilmar Kaiser, entregou ofício para a presidência da AMM solicitando a intervenção da Associação dos Municípios das Missões. "Pedimos o apoio para que seja incluído como prioridade no incremento da Rota turística das Missões, do comércio internacional e desenvolvimento regional, a construção da ponte internacional Porto Xavier/San Javier, com uma parcela dos recursos de 100 milhões de dólares, disponibilizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para ações nas Missões Internacionais - Circuito Turístico da Ruta Jesuítica da Sudamérica", explicou Kaiser. A demanda foi aprovada por unanimidade, e a AMM já está tomando as devidas providências junto às autoridades competentes.

Comissão pró-ponte AMM

Presidente - Prefeito de Porto Xavier, Vilmar Kaiser (PP)

1º vice-presidente – Presidente da AMM/Funmissões e prefeito de Entre-Ijuís, Brasil Antonio Sartori (PP)

2º vice-presidente – Prefeito de Rolador e vice-presidente da AMM, Paulo Peixoto (PMDB)

Secretário – Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Mercosul de Porto Xavier, Ovídio Kaiser

Tesoureiro – Diretor do Departamento de Turismo (Detur) e prefeito de São Nicolau, Ricardo Klein. (PP)