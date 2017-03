Germano Rigotto lança pré-candidatura à presidência da República

26/03/2017

Durante a Convenção Estadual do PMDB para a escolha do novo diretório e classe executiva da sigla na manhã deste sábado, em Porto Alegre, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, lançou a pré-candidatura à presidência da República.

Durante o evento, Rigotto falou sobre vontade de ser o candidato da sigla no pleito de 2018. "Ninguém vai impedir que o PMDB tenha candidato próprio em 2018 para a presidência. Se ninguém quiser, eu vou de novo para a briga", declarou o ex-governador.