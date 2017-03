27/03/2017

Trevos da Fenamilho serão modificados na ERS 344

Após vários pedidos e manifestações das autoridades de Santo Ângelo, os trevos que dão acesso ao Parque da Fenamilho, serão modificados nos próximos dias, de acordo com informações dos vereadores Vinicius Makvitz (PMDB), e Mauricio Loureiro (PDT).

Nesta segunda-feira (27), um engenheiro do DAER, acompanhado pelos dois vereadores e o secretário de Turismo e Esportes Osvaldir Ribeiro de Souza, promoveu visita ao local, e já determinou que o mesmo sofra alterações, visando com isso oferecer maior segurança aos motoristas.

Em visita ao trevo da RS 344 que dá acesso ao parque de exposição Siegfried Ritter, na ocasião foi apresentado para as autoridades ás modificações que serão realizadas já para a realização da 18ª Feira Internacional do Milho.

No local serão colocados 224 módulos de 1 metro, 6 barris plásticos de sinalização e placas com suporte, num total de 14 para orientação do trânsito, além de tachões bi-refletivos e pintura de PARE na pista.

Essa importante obra já é uma reivindicação antiga de toda a comunidade, devido aos freqüentes acidentes ocorridos naquela via, inclusive cm vitimas fatais.

De acordo com o engenheiro d DAER, essa primeira etapa será realizada para a realização da Fenamilho e após o seu término, conforme explicou o Superintendente do DAER, será realizada a obra em definitivo.

Também ficou acertado que após esta visita ao trevo as autoridades irão realizar audiência junto ao diretor de expansão do DAER em Porto Alegre senhor Fernando Dickman para tratar sobre as questões referente ao trevo de acesso ao Santuário de Schoenstatt e Buriti.