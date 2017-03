Adolescente fica ferido ao colidir veículo contra uma árvore, em Santo Ângelo

Um acidente foi registrado às 07h00 da manhã desta terça-feira (28), na estrada que liga a sede de Santo Ângelo ao distrito da Buriti proximidades da Eletrosul.

De acordo com as primeiras informações o menor de idade de iniciais M.R. M, 15 anos, residente na comunidade de Buriti, se deslocava de Santo Ângelo para sua residência quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um cinamomo a beira da estrada.

Em virtude do impacto o jovem foi jogado para fora do carro, e a árvore acabou arrancada. Ele trafegava com o veículo Gol de placas IGR-8302, que acabou ficando totalmente destruida sua frente,

Uma equipe do SAMU esteve no local quando prestou os primeiros socorros, conduzindo posteriormente ao Hospital Santo Ângelo.

Não há informações no momento sobre seu estado de saúde.

Segundo familiares o jovem saiu de casa na noite de ontem para visitar a namorada na cidade de Santo Ângelo.