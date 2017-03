Colisão deixa um morto e dois feridos na RS 344 em Santa Rosa

27/03/2017

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas depois de uma colisão que envolveu um automóvel e uma motocicleta, no conhecido trevo porco na RS 344, em Santa Rosa.

De acordo com informações, por volta das 20h30min desta segunda-feira (27), uma colisão transversal envolveu um automóvel VW Passat com placas de Santo Cristo, e uma moto Yamaha YBR de Santa Rosa. O motorista do Passat um homem de 53 anos, teria tentado atravessar o trevo e cortou a frente da moto que era pilotada na rodovia no sentido Santa Rosa - Tuparendi, e atingiu a porta esquerda do carro.

Ficaram feridos os dois ocupantes da motocicleta e o motorista do automóvel, que foram socorridos por quipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, e foram removidos para a UPA. O motorsiata do automóvel morreu em atendimento na Unidade de Pronto Atendimento.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) registrou o acidente.