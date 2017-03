23/03/2017 23/03/2017

Estudantes de Ciências Contábeis do CNEC/IESA participam de Workshop

Durante o workshop foram abordados temas como Zoneamento Urbanístico e Alvarás de Funcionamento

Na última terça-feira, 21 de março, os estudantes do Estágio Curricular Supervisionado II, do curso de Ciências Contábeis da CNEC/IESA receberam a visita do Bacharel em Direito e Agente Tributário da Prefeitura de Santo Ângelo, Lourenço Schaedler.

Durante o workshop foram abordados temas como Zoneamento Urbanístico e Alvarás de Funcionamento. Conforme a professora da disciplina, Zélia Mirek, “foi explicado o funcionamento de cada tipo de alvará para melhor adequar as necessidades de clientes. Foram usados de exemplos os Alvarás de Licença Pré-Operacional com Alvará Provisório, Termo de Ciência e Responsabilidade através de Alvará de Licença para Localização e Permanência e para finalizar Licença Especial para Exercício de Atividades Econômicas”.

Schaedler também apresentou o blog Escritório da Cidade de Santo Ângelo (http://ecidadesa.blogspot.com.br/) criado com o intuito de ser um canal de comunicação entre técnicos e contribuintes do município, facilitando a busca pela legislação, mapas e informações territoriais.

O Escritório da Cidade é parte da Administração Pública Municipal, está vinculado ao Gabinete do Prefeito e foi criado pela Lei Municipal 3.559/11.

O mediador apontou ainda a importância do profissional da contabilidade na participação do processo de orientação e acompanhamento dos empreendedores no ato de constituição e regularização de suas empresas. Destacou também a necessidade de buscar informações junto aos setores da prefeitura sobre o plano diretor, verificando se o local escolhido possui a viabilidade para comportar o empreendimento.

Para finalizar, realçou a necessidade de uma atenção especial aos prazos de validade, dos alvarás e das taxas inerentes para cada tipo de empreendimento, evitando acúmulos e situações de inconsistências e até penalizações pelo atraso.