Ingressos para 18ª Fenamilho até as 14h00 terão preços especiais aos visitantes

Os visitantes da 18ª Feira Internacional do Milho (Fenamilho), que acontece de 27 de abril a 09 de maio no Parque de Exposições, em Santo Ângelo terão preços especiais.

O Presidente do evento Bruno Hesse, voltou a reafirmar nesta quinta-feira (23), que o visitante que ingressar no parque até as 14h00, pagará R$ 10.00, sendo que estudantes e pessoas com idade superior a 60 anos pagam R$ 5.00.

A partir desse horário, os preços passam a ter outro valor. A idéia é fazer com que a comunidade participe do maior evento do município, e este tenha uma grande movimentação. Os valores anunciados darão direito ao público assistir ainda aos shows já anunciados pela comissão central.