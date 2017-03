Correspondente bancário é assaltado no norte do Estado

Três homens assaltaram no final da manhã desta quinta-feira (23) um correspondente bancário em Viadutos, no norte do estado. O local, onde também funciona uma livraria, fica ao lado de uma agência do Banrisul, na Avenida Independência. Segundo a Brigada Militar, um homem ficou em um veículo IX 35 enquanto dois homens armados entraram no estabelecimento e trancaram 3 funcionários e um cliente em um banheiro. Eles roubaram dinheiro, cheques e dois celulares. A quantia roubada ainda não foi contabilizada pela polícia.

Os bandidos fugiram em direção a Gaurama. A polícia encontrou o veículo abandonado na Linha São Roque e ainda faz buscas pelos assaltantes.