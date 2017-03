3ª CAVALGADA FEMININA EM EUGÊNIO DE CASTRO

Neste domingo, 25-03-17, às 8h, terá início a 3ª Cavalgada Feminina iniciando-se as festividades do mês de aniversário do município de Eugênio de Castro.

Às 7h as cavalarianas e demais participantes serão recepcionados com um café no CTG Ronda do Rio Grande. No mesmo momento serão efetuadas as inscrições das participantes, que deverão observar as normas sanitárias exigidas para o evento. No transcorrer das solenidades de abertura se farão os pronunciamentos dos convidados, do prefeito Jaime Dionir Zweigle, e logo a saída em direção ao CTG Querência da Pátria, passando pelo Rincão dos Carneiros e Novo Porto Alegre.

RETROSPECTIVA DAS CAVALGADAS



Esperamos que todos os objetivos sejam alcançados, as mulheres homenageadas no seu dia e a largada das comemorações do aniversário do município de Eugênio de Castro em grande estilo.Importante ressaltar que, com a aprovação da lei municipal que instituiu a cavalgada como evento oficial e cultural do município, há a possibilidade da Prefeitura Municipal custear a cobertura de algumas despesas decorrentes da organização e desenvolvimento deste evento, facilitando algumas ações.Neste ano foram aplicadas algumas normas referentes à sanidade animal que restringiu a participação de alguns, considerando a necessidade que todos os animais estejam em conformidade com as vacinas e exames, especialmente do mormo.As cavalarianas participantes receberão café no CTG Ronda do Rio Grande onde será o início do percurso, seguindo pelo Rincão dos Carneiros e Rincão Novo Porto Alegre onde farão uma pausa para descanso na propriedade do sr. Artidor Pinheiro. Logo após seguirão em direção ao CTG Querência da Pátria, da localidade de Esquina Sete de Setembro, onde serão recepcionadas com almoço.A terceira cavalgada feminina marcada para o dia 26 de março de 2017 reunirá cavalarianas de toda região, incluindo Santo Ângelo, Entre-Ijuís, Jóia, Augusto Pestana e Eugênio de Castro. A coordenação do evento está sob responsabilidade da primeira dama do município Lisete Zweigle, que conta com as colaboradoras Patrícia Frantz e Fernanda Portolon e apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.Em 30 de abril de 2015, por iniciativa do então vereador Marcos Rodrigues Mardônio, o prefeito Roberto Bruinsma aprovou a Lei n°1.548/2015 que declarou a Cavalgada Feminina como Evento Oficial e Cultural do município de Eugênio de Castro. Neste mesmo ano optou-se por realizar a Cavalgada Feminina a cada dois anos, intercalando-se com a cavalgada masculina denominada "De Bolicho em Bolicho".A segunda cavalgada foi em 29 de março de 2015, na administração do prefeito Roberto Bruinsma dando continuidade à importância do evento, também com recursos patrocinados. A saída das cavalarianas foi na propriedade dos Kogler, local onde estava guardada a chama crioula naquele ano. Ali foi servido um café para todos os que estiveram prestigiando o início da cavalgada que seguiu pela estrada de asfalto em construção até a sede de Eugênio de Castro, sendo o almoço servido no CTG Ronda do Rio Grande. As duas primeiras cavalgadas tiveram média de setenta participantes.O roteiro percorrido nesta primeira cavalgada passou pelo travessão da estrada do Rincão Dürks, indo em direção ao Rincão dos Mousquer, passando pelo estradão dos Rhode, chegando no CTG Querência da Pátria.A primeira Cavalgada Feminina ocorreu em 22 de março de 2014, no exercício da administração municipal do prefeito Daltro Steglich, tendo como organizadora a professora Maristela Radons, contando com apoio da Prefeitura Municipal e CTGs Ronda do Rio Grande e Querência da Pátria. Os recursos para este primeiro evento foram obtidos através de patrocínios, CTG Ronda do Rio Grande que ofertou o café, CTG Querência da Pátria e comunidade em geral que forneceram almoço gratuito para as cavalarianas.O objetivo da realização das cavalgadas está relacionado às comemorações do Dia Internacional da Mulher, por isso sua realização no mês de março e neste mesmo viés homenagear a mulher gaúcha e dar início às festividades de aniversário do município.