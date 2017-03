CTG Tio Bilia promove XXII Gincana Cultural e Social

23/03/2017

O CTG Tio Bilia, “Duas Hileras pela Tradição”, através de sua Invernada Cultural, tem a honra de convidá-los para participar da XXII Gincana Cultural e Social.

Sendo que o evento será no dia 23/04/2017, às 8:30 horas na sede da entidade tradicionalista

“Que ao nascer de cada dia se renove em nossos corações o sentimento de amor à nossa terra, às nossas raízes e as tradições. Que tenhamos a grandeza e a sabedoria de propagar a cultura, os costumes e a nobreza de espírito, daqueles que um dia com heroísmo e bravura fizeram nossa história.”

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO

3ª REGIÃO TRADICIONALISTA

CTG TIO BILIA

PROJETO

XXII GINCANA CULTURAL E SOCIAL DO CTG TIO BILIA

TEMA: “PRESERVAÇÃO DOS BIOMAS DO PAMPA”.

LEMA: “É DA DIVERSIDADE DOS BIOMAS QUE SE FAZ O PAMPA”.

APOIO:

GABIENTE DA 1ª DAMA DO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO

S ECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1Título: Preservação dos biomas do Pampa.

1.2 Entidade Promotora: CTG Tio Bilia.

1.3 Apoiadores: Gabinete da 1ª Dama de Santo Ângelo, Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Cidadania, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

1.4 Abrangência: CTG Tio Bilia, Congregações Religiosas, Escolas Municipais, Estaduais e Particulares, Grupos, Movimentos, Entidades Tradicionalistas Santo-angelenses e Regionais.

1.5 Período de duração:

De 1º/03/2017 a 23/04/2017.

1.6 Coordenação Geral:

Patronagem do CTG Tio Bilia

Patroa: Nadir Ferreira Sommavilla

1º- Vice-patrão: Adilon e Terezinha Queiros

2º- Vice-patrão: Celestino e Cleusa Parcianello

Coordenação Cultural: Luciano Freitas

Peão Farroupilha: Andrei Caetano

1.7 Execução:

- Patronagem do CTG Tio Bilia

- Gabinete da 1ª Dama do Município de Santo Ângelo

- Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Cidadania

- Invernada Cultural do CTG Tio Bilia

- Prendas de Faixa e Peões de Brasão do CTG Tio Bilia

- Andrei Caetano – Peão Farroupilha do CTG Tio Bilia

1.8 Destinação

As doações arrecadadas serão destinadas a “Campanha do Agasalho de 2017” da cidade de Santo Ângelo, sendo que o Gabinete da 1ª Dama juntamente com a SMASTC serão responsáveis pela distribuição.

1.9 Justificativa

A Campanha da Fraternidade neste ano de 2017 nos chama para uma reflexão sobre os biomas brasileiros, envolvendo a comunidade para um comprometimento de responsabilidade e preservação do ambiente onde vivemos.

Sendo assim a campanha da fraternidade chama atenção para que possamos cuidar dos biomas e nós temos a responsabilidade, enquanto cidadãos e cidadãs, de cuidarmos do espaço onde moramos, baseado nisso, o CTG Tio Bilia desenvolverá em sua gincana, o tema: “Preservação dos Biomas do Pampa”.

O Pampa está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, onde ocupa uma área de 176.496 km² (IBGE, 2004).Isto corresponde a 63% do território estadual e a 2,07% do território brasileiro. As paisagens naturais do Pampa são variadas, de serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. As paisagens naturais do Pampa se caracterizam pelo predomínio dos campos nativos, mas há também a presença de matas ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, formações arbustivas, butiazais, banhados, afloramentos rochosos, entre outros.

Por ser um conjunto de ecossistemas muito antigos, o Pampa apresenta flora e fauna próprias e grande biodiversidade, ainda não completamente descrita pela ciência. Estimativas indicam valores em torno de 3000 espécies de plantas, com notável diversidade de gramíneas, são mais de 450 espécies (campim-forquilha, grama-tapete, flechilhas, barbas-de-bode, cabelos de porco, dentre outras).

Nas áreas de campo natural, também se destacam as espécies de compostas e de leguminosas (150 espécies) como a babosa-do-campo, o amendoim-nativo e o trevo-nativo. Nas áreas de afloramentos rochosos podem ser encontradas muitas espécies de cactáceas. Entre as várias espécies vegetais típicas do Pampa vale destacar o Algarrobo (Prosopis algorobilla) e o Nhandavaí (Acacia farnesiana) arbusto cujos remanescentes podem ser encontrados apenas no Parque Estadual do Espinilho, no município de Barra do Quaraí.

A fauna é expressiva, com quase 500 espécies de aves, dentre elas a ema (Rhea americana), o perdigão (Rynchotus rufescens), a perdiz (Nothura maculosa), o quero-quero (Vanellus chilensis), o caminheiro-de-espora (Anthus correndera), o joão-de-barro (Furnarius rufus), o sabiá-do-campo (Mimus saturninus) e o pica-pau do campo (Colaptes campestres).

Também ocorrem mais de 100 espécies de mamíferos terrestres, incluindo o veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus), o graxaim (Pseudalopex gymnocercus), o zorrilho (Conepatus chinga), o furão (Galictis cuja), o tatu-mulita (Dasypus hybridus), o preá (Cavia aperea) e várias espécies de tuco-tucos (Ctenomys sp).

O Pampa abriga um ecossistema muito rico, com muitas espécies endêmicas tais como: Tuco-tuco (Ctenomys flamarioni), o beija-flor-de-barba-azul (Heliomaster furcifer); o sapinho-de-barriga-vermelha (Melanophryniscus atroluteus) e algumas ameaçadas de extinção tais como: o veado campeiro (Ozotocerus bezoarticus), o cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus), o caboclinho-de-barriga-verde (Sporophila hypoxantha) e o picapauzinho-chorão (Picoides mixtus).

Trata-se de um patrimônio natural, genético e cultural de importância nacional e global. Também é no Pampa que fica a maior parte do aqüífero Guarani.

Desde a colonização ibérica, a pecuária extensiva sobre os campos nativos tem sido a principal atividade econômica da região. Além de proporcionar resultados econômicos importantes, tem permitido a conservação dos campos e ensejado o desenvolvimento de uma cultura mestiça singular, de caráter transnacional representada pela figura do gaúcho.

A progressiva introdução e expansão das monoculturas e das pastagens com espécies exóticas têm levado a uma rápida degradação e descaracterização das paisagens naturais do Pampa. Estimativas de perda de hábitat dão conta de que em 2002 restavam 41,32% e em 2008 restavam apenas 36,03% da vegetação nativa do bioma Pampa (CSR/IBAMA, 2010).

1.10 Caracterização do Projeto:

O nosso projeto baseia-se na Campanha da Fraternidade de 2017, que tem como tema: “Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida” e o lema: “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15) e tem o propósito de promover a ação solidária com a arrecadação de donativos para irmãos necessitados.

Outro motivador é proporcionar a participação e entrelaçamento da comunidade com o Centro de Tradições Gaúchas Tio Bilia, mostrando a nossa preocupação social que desenvolvemos desde a nossa fundação.

1.11 Objetivos

- Mostrar que o tradicionalismo está atento e preocupado com os problemas sociais e ambientais e que pode usar da cultura gaúcha como elo para incentivar a busca de soluções.

- Fortalecer os laços entre os participantes, para uma ação de intercâmbio cultural e enriquecimento pessoal, para ambos.

- Fazer com que os participantes sejam uma célula difusora da solidariedade.

1.12 Estratégias de Ação

Motivar os integrantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho e toda a comunidade de Santo Ângelo e região para executar ações concretas com relação ao tema proposto pelo projeto.

Organizar e planejar: Pesquisas, divulgação do evento, organizações das equipes, desenvolvimento do projeto e avaliação.

1.13 Cronogramas de execução

As atividades de execução serão desenvolvidas pelo CTG Tio Bilia de março a abril de 2017 através da sua Invernada Cultural, com apoio da Administração Municipal de Santo Ângelo.

1.14 Culminância

Será realizada uma Gincana Social e Cultural no CTG Tio Bilia no dia 23 de Abril de 2017 com entrega de troféus, medalhas e certificados para os participantes e também do material arrecadado à Secretaria de Assistência Social Trabalho e Cidadania.

1.15 Resultados Esperados

Será satisfatório, à medida que a comunidade demonstrar efetiva colaboração e participação nas tarefas prévias, no trabalho proposto na arrecadação de alimentos e agasalhos e com a participação de equipes na gincana.

1.16 A Comissão Avaliadora

Fará contagem dos agasalhos e alimentos.

Decidirão os casos omissos e dúvidas.

A equipe que não cumprir as regras perderá 100 pontos.

Caso venha surgir no evento assunto polêmico à comissão é soberana.

INSCRIÇÕES:

Até o dia 23 de abril, às 08h30min.

Inscrição das equipes sem custo.

Contatos para inscrições:

Patroa Nadir Ferreira: 99935-5276.

Luciano Freitas: 99135-8199.

Francisca Stadlewski: 98408-2355.

Carlos Voges: 98122-7339.

CREDENCIAMENTO:

Individual com certificado no valor de R$ 4,00.

Até as 12 horas do dia 23 de abril de 2017.

Abertura às 09h30min do dia 23 de abril de 2017.

PREMIAÇÃO: De 1° lugar a 5º lugar – Troféu;

De 1º lugar a 10º lugar – Medalhas;

Todas as equipes receberão certificado de participação.

CTG TIO BILIA – XXII GINCANA CULTURAL – 23 DE ABRIL DE 2017.

Regulamento das Equipes:

1° - Deverá ter no mínimo 10 e no máximo 12 componentes.

2° - Deverá ter um nome típico.

3° - Deverá ter um líder para representar a equipe.

4° - Não é necessário ser sócio do CTG.

5° - Deverá respeitar os horários.

6° - Casos omissos e empates serão resolvidos pela comissão avaliadora, que serão comunicados ao líder da equipe.

7° - A decisão da comissão será irrevogável.

8° - Cada equipe deverá indicar um fiscal.

9° - Deverá ter um grito de guerra.

10° - Idade mínima oito anos.

ATIVIDADES PRÉVIAS

1ª - Alimentos não perecíveis-> 10 pontos o Kg.

2ª - Roupas, calçados, cobertores e agasalhos em bom estado de conservação:

Sendo que:

*no mínimo 250 peças = 1000 pontos.

*no mínimo 500 peças = 2000 pontos.

*no mínimo 1000 peças = 3000 pontos.

Obs.: Roupas íntimas, de banho, ou sem condições de uso não serão aceitas.

A entrega do material será somente até às 10 horas da manhã do dia 23 de abril de 2017.3ª - Apresentação artística (poesia, canto, paródia, teatro, dança) de no máximo 5 minutos, referente ao tema proposto -> 100 pontos.

4ª – Apresentar uma muda de árvore de nossa flora gaúcha, com sua descrição e utilização, sendo que a mesma será plantada no pátio do CTG Tio Bilia -> 100 pontos.