Delegacia da PRF de Ijuí alerta sobre legislação para trânsito de maquinários em rodovias neste perí

O atual período de colheita da soja traz dúvidas quanto ao deslocamento de maquinários por rodovias. De acordo com o responsável pela 10ª delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede em Ijuí, Vilmar Keske, os agricultores precisam verificar o tamanho da máquina, a fim de saber se pode ocorrer circulação ou precisa ser embarcada em caminhão.



Caso tenha tamanho que permita o trânsito por rodovia, a máquina precisa dos equipamentos de segurança, por exemplo, faróis, alarmes sonoros, dentre outros acessórios. Vilmar Keske afirma que para condução de colheitadeira o motorista precisa ter Carteira Nacional de Habilitação de categoria B. Para demais implementos pode ser da modalidade C.



Em casos de trechos curtos, para passar de uma lavoura a outra, onde não há outra alternativa e o maquinário precise transpor alguma ponte, em rodovia, é necessário avisar a Polícia Rodoviária para auxílio.