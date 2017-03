Vereadores de Jóia encaminham pedidos de obras para a prefeitura

Na sessão desta semana da Câmara de Vereadores de Jóia baixaram comissões projetos que adequam leis da prefeitura e das comissões do próprio legislativo. Nos pedidos de providências dos vereadores para a prefeitura, Cláudio Rodrigues de Àvila quer a substituição da grama por concreto do canteiro central da Avenida Vicente Nascimento e Silva. Também pediu a limpeza e a desobstrução do sistema de drenagem urbana, que abrange bocas de lobo e tubulações em especial na Avenida Brasilina Terra.



José Soleni Machado solicitou estudo para construção de um abrigo com cobertura para passageiros do transporte coletivo junto a ERS 522, na estrada de acesso a São Pedro do Pontão, próximo do limite com Augusto Pestana. Salete Ceolin indica limpeza nas imediações no cruzamento das ruas Fidelis Fontana com a Ângelo Casarotto. Ainda solicitou a poda de uma árvore, próximo de uma academia. Salete quer também a construção de um reservatório de água com capacidade para 25 mil litros na avenida Doze de Maio.



Antônio Carlos Brites solicitou encascalhamentos em estradas da comunidade de Potrerinhos. Ainda pediu estudo para reajustar de 20 para 30 reais a chamada diária do interior dos servidores públicos. Cláudio Rodrigues de Ávila solicitou consertos em vias do Assentamento Rondinha.



Dois requerimentos também foram destaque na sessão mais recente da Câmara de Vereadores de Jóia. Marcos Antônio Moura quer saber os cargos comissionados nomeados pela atual administração e relatórios de atividades do CMD. Valdir Sarturi pediu informações referentes ao calçamento da Avenida Brasilina Terra no bairro 21 de Abril. Por outro lado, José Soleni Machado quer estudo para viabilidade da criação de um distrito industrial.