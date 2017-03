Prefeito quer reativar CRVA em Augusto Pestana

O prefeito de Augusto Pestana, Vilmar Zimmermann, viajou a Porto Alegre no início desta semana acompanhado do secretário de Administração Milton Schmidt e do secretário de Saúde Ariberto Hintz. Dentre os motivos da ida à capital estiveram o encaminhamento de convênio junto ao Badesul e visita ao Detran. Inicialmente, no Badesul o prefeito encaminhou toda a documentação necessária para dar seguimento ao projeto de construção de um abrigo para o parque de máquinas do município.



O projeto é de que seja feita cobertura bem como pavimentação do local onde ficam estacionadas as máquinas e também que seja ampliado o almoxarifado e sala dos servidores. O valor estimado da obra é em torno de R$ 800 mil. “Temos um dos melhores parques de máquinas da região, por isso temos que construir este abrigo para proteger o patrimônio do município”, afirma o prefeito.



Já na visita ao Detran o assunto foi a possibilidade de reimplantação de um Centro de Registro de Veículos (CRVA) no município de Augusto Pestana, como já existia há algum tempo. Augusto Pestana atendia os municípios de Jóia, Eugênio de Castro e até mesmo Coronel Barros e agora a comunidade pestanense e vizinhas precisam se deslocar até Ijuí para utilizar o serviço. “Junto ao Detran sinalizamos nosso interesse em que o município volte a ter um CRVA; claro que isto depende de uma empresa interessada em realizar o serviço, mas vamos nos empenhar nesta questão para atender à comunidade regional”, comenta Vilmar.