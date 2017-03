PRF intensifica fiscalização no perímetro urbano de Ijuí

No final da tarde de quarta-feira (22), a PRF intensificou a fiscalização na BR 285, no perímetro urbano de Ijuí, visando coibir infrações de trânsito e reprimir delitos.



A fiscalização ocorreu das 17h às 19h30 e contou com o reforço de 10 policiais distribuídos em quatro viaturas e duas motocicletas, dispostos entre o Trevo da Corsan e o Trevo com a RS155. Foram extraídos 45 autos de infração, sendo que 12 deles foram decorrentes do não uso do cinto de segurança, 4 por ultrapassagem em local proibido, 4 por condutor não possuir habilitação e outros 25 por infrações diversas. Um condutor foi detido por dirigir com a CNH suspensa.



Além disso, ao final do Comando, outro condutor foi preso por desobediência e direção perigosa. O homem de 38 anos, de Ijuí, dirigia um Chevette pela BR285 e ao visualizar a fiscalização, efetuou o retorno e empreendeu fuga. Ele ingressou na cidade de Ijui pela Avenida Davi José Martins em alta velocidade, não respeitando nenhuma preferencial, rotatória, transitando pela direita dos veículos e, inclusive, pela contramão em alguns pontos. Em duas oportunidades jogou o carro contra a motocicleta do PRF que fazia o acompanhamento. Na frente do Hospital de Caridade de Ijui, por muito pouco, não atropelou uma senhora que tentava atravessar a via. Após atravessar a cidade expondo a risco pedestres e demais motoristas, ele parou próximo a APAE de Ijuí. O motivo para tamanha imprudência: o veículo estava com o licenciamento vencido (2013).



O veículo foi removido ao depósito e homem apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Ijuí.