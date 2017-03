10ª edição da Abertura Oficial da Colheita da Soja no RS será na sexta-feira - Atualizada

A 10ª edição da Abertura Oficial da Colheita da Soja no RS será na sexta-feira, dia 24, às 9h da manhã, com chegada prevista do governador Sartori para às 9h30min.O ato que consta no calendário oficial de eventos do RS, será na propriedade do agricultor Emerci Ricther, no quilômetro 16, da estrada Tupanciretã-Jari, na localidade do Lajeado do Celso. Em entrevista ao programa Variedades da rádio Tupã, a Coordenadora da Comissão Organizadora e Secretária de Esporte,Cultura e Lazer de Tupanciretã,Janete Secchi convidou os produtores rurais a se fazerem presentes no evento (áudio 3) – 22 março 17... Janete Secchi disse que neste ano mais pessoas compõem a Comissão Organizadora do Evento. Ela agradeceu a todos que trabalham na organização (áudio 4) – 22 março 17... Janete Secchi explicou ainda que, devido a modificações na agenda do governador Sartori, a recepção aos convidados inicialmente marcada para às 9h30m foi antecipada para às 9h (áudio 5) – 22 março 17...Na tarde de hoje,a equipe da rádio Tupã esteve na propriedade do produtor rural ,Emerci Richter, onde realizou testes para a transmissão do evento. Na oportunidade, Emerci Richter, falou de sua expectativa para o ato em sua propriedade...(áudio 13) – 22 março 17