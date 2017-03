Familiares procuram por homem que está desaparecido em Três de Maio

22/03/2017

Um homem de 60 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (20) quando foi visto pela última vez por familiares.

Segundo a família que reside no bairro Cohab, Sérgio Telmo dos Santos, saiu de casa por volta do meio dia e não retornou mais. Desde então, eles não tem notícias sobre o paradeiro do homem.

O registro policial foi feito nesta terça-feira, e qualquer informação pode ser prestada diretamente a polícia pelo 190 da BM e o 197 da PC, ou ainda pelos telefones de familiares, 51 98491-8074, 51 99766-9842 e 55 99622-1427.