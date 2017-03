22/03/2017

Noite de gala marca os 144 anos de Santo Ângelo, e os 88 anos da ACISA

O salão de festas do Clube Gaúcho em Santo Ângelo foi palco na noite de terça-feira (21), do tradicional jantar baile em comemoração aos 144 anos de emancipação político-administrativa da Capital das Missões, comemorado neste 22 de março.

O evento também marcou os 88 anos de fundação da ACISA, e a coroação das soberanas de 18ª edição da Feira Internacional do Milho, que ocorre em Santo Ângelo neste ano.

O prefeito Jacques Barbosa fez sua saudação em nome do município e pela Fenamilho Internacional falou o presidente Bruno Hesse, no ato foram coroadas a rainha da Feira Nathalia Ferreira Mello e as princesas Lauren Voese Krüger e Bianca das Chagas. A organização contou com a participação dos clubes de serviços, Lions Clube Centro, Lions Tiaraju e Lions Universitário.

A animação esteve por conta da Banda Balança Brasil e a gastronomia de Chica Sperling. Todo o resultado financeiro do baile será em prol do Hospital Santo Ângelo, de acordo com informações do presidente da ACISA.

Fotos: Fernando Gomes