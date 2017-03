Idoso morre ao ser atingido por um touro em Santiago

21/03/2017

Um idoso de 73 anos morreu ao ser atingido por um touro na manhã desta terça-feira (21) em Santiago, no Centro do Estado. De acordo com a Brigada Militar, Egídio Dalenogare era produtor rural e estava trabalhando na localidade de Rincão dos Perônios quando foi atacado pelo animal.

A esposa de Egídio ouviu os gritos do marido e, ao chegar no local, o viu gravemente ferido no abdômen. Após tentativa frustada de arrastar o companheiro por baixo da cerca, ela afastou o touro com pedras para conseguir socorrer a vítima.

O agricultor foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Santiago, mas não resistiu.