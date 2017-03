21/03/2017

Santo Ângelo completa 144 anos de emancipação nesta quarta-feira.

Primeira solenidade alusiva à data foi realizada pela Câmara de Vereadores, no Plenário Juarez Alves Lemos. Prefeito e parlamentares destacaram os desafios para o desenvolvimento econômico e social do município.

A cidade de Santo Ângelo comemora 144 anos de emancipação político-administrativa nesta quarta-feira, dia 22. A primeira solenidade alusiva ao aniversário aconteceu na segunda-feira, dia 20, na Câmara Municipal.



Como de praxe, a sessão foi presidida pelo Chefe do Legislativo, Adolar Queiroz. Representando o parlamento falou o vereador mais jovem da Casa Legislativa, Felippe Terra Grass. Em seu pronunciamento destacou aspectos históricos e os desafios para o desenvolvimento econômico e social do município. Para o edil, Santo Ângelo possui características singulares, as quais favorecem a construção de um futuro melhor.



“Temos a honra de habitar uma chão abençoado, onde reside um povo trabalhador, corajoso e criativo. Nossa terra é fértil, nossa economia é forte e possuímos um produto turístico rico em história e cultura. O que reitero aqui, senhoras e senhores, é que compete a nós, cidadãos e cidadãs santo-angelenses, seguir o exemplo dos nossos valorosos antepassados e continuar a luta para a construção de um futuro promissor, onde todos tenham direitos à saúde de qualidade, habitação digna, trabalho justo, lazer, entretenimento e uma vida melhor”, frisou o vereador.



Também fez uso da palavra o prefeito Jacques Barbosa, que aproveitou o momento para reiterar o compromisso de enfrentar os desafios que a cidade está a exigir. “Vivemos uma situação nacional ímpar, com dificuldades refletidas nos municípios, mas na condição de prefeito, reafirmo o compromisso de buscar o melhor para nossa gente. Estamos trabalhando sem medir esforços, com criatividade, inovação e muita vontade de fazer acontecer. Nós temos sim, compromisso com o futuro desta cidade. E diariamente renovamos este compromisso”, destacou.



PRESENÇAS



A solenidade contou com a presença de diversas lideranças e entidades locais. Na ocasião, a mesa de honra foi composta pelo Presidente do Legislativo, Adolar Queiroz, vice-presidente, Vando Nolasco, secretário da Mesa Diretora, Vinícius Makvitz, Prefeito Municipal, Jacques Barbosa, Coordenadora da 14ª Coordenadoria Regional de Educação, Tânia Santiago, Presidente da Subseção local da OAB, João Olavo Daltrozo, Felipe Fontana, integrante da ACISA e Gilberto Aiolfi, Presidente do Sindilojas Missões.



PROGRAMAÇÃO ESPECIAL



Desde o último sábado a Prefeitura de Santo Ângelo, com o apoio da Câmara de Vereadores e demais entidades e órgãos municipais

​,​

realizada uma programação especial para festejar o aniversário da Cidade.



Dando sequência às atrações, aconteceu hoje, dia 21, o Baile do Município, com a Coroação das Soberanas da Fenamilho e homenagem aos 88 anos da ACISA. O evento será realizado no salão

​m​

etálico do Clube Gaúcho. Também haverá show no parque de exposições Siegfried Ritter com MAIARA & MARAISA, a partir das 22 horas. No CTG Os Legalistas será realizado jantar baile com o Grupo Os Monarcas e Os 4 Gaudérios.



Já na quarta-feira, o dia da Cidade, será realizada o “1º Pedala Santo Ângelo”, entrega de máquinas agrícolas para associações de produtores, e, ainda, show nacional de Claus e Vanessa, às 16 horas, no Centro Histórico. A programação especial alusiva ao município segue até sexta-feira, dia 24.



Ana Lunardi - Jornalista

Marcos Luft - Fotógrafo/Cinegrafista

Assessoria de Imprensa