'Quero justiça', diz gaúcho que perdeu pernas ao ser atropelado em SC

Quase três meses após o atropelamento que deixou Nilandres Lodi sem as duas pernas e matou a mulher dele, em Santa Catarina, o morador de Passo Fundo, Região Norte do Rio Grande do Sul, tenta retomar a vida e superar as dificuldades que vem enfrentando desde o acidente. Uma delas é a compra das próteses, que até o momento não foi efetuada em razão do alto valor.

Nilandres, a mulher e um amigo comemoravam o novo ano na frente da casa que o casal estava morando havia quatro anos em Florianópolis com os dois filhos - as crianças estavam dentro da residência. Ali também ficava a loja de som automotivo que eles mantinham. Foi então que um veículo subiu a calçada na SC-403 e os atingiu.

"Ao chegar em casa nós descemos. Quando nós descemos, veio esse Camaro em alta velocidade e atingiu nós, não deu nem tempo, não vi nada, só sofri o impacto e aí eu fui acordar, que eu me lembre, 20 e poucos dias depois, no hospital", comenta.

O motorista identificado como o que dirigia o carro que causou o acidente segue foragido. Ele é de Sapiranga, também no Rio Grande do Sul, e estava em Florianópolis como turista. A prisão preventiva foi decretada dois dias depois do atropelamento.

Desde o acidente, a rotina de Nilandres tem sido dividir o tempo entre a família e os tratamentos médicos. Ele está morando na casa da mãe, em Passo Fundo.

Nilandres está morando com a mãe em Passo Fundo após o acidente (Foto: Reprodução/RBS TV)

Tratamento

Depois de ter as pernas amputadas, Nilandres ainda não se recuperou o suficiente para começar o trabalho de reabilitação. É o tratamento, todo feito pelo SUS, que vai possibilitar o uso de próteses.

Quando ele estiver pronto, porém, terá de resolver outro problema: conseguir dinheiro para pagar pelos acessórios. Cada um, segundo a família, custa mais de R$ 20 mil.

"Eu já comecei a colocar fitas nas pernas para afinar um pouco, mas sei que vai um tempo ainda. As próteses são caras, mais de 20 mil reais cada uma, e agora, infelizmente, não tem condições, não tem como... então eu tenho que esperar, vamos ver", diz Nilandres.

A família também acompanha o tratamento de um dos filhos de Nilandres, que tem problemas neurológicos. É a maior preocupação do pai. "A maior dificuldade é que eu tenho um filho que depende muito de mim, dependia muito da mãe e agora ele sabe que não tem, isso está sendo o mais difícil", conta.

A situação financeira da família ficou complicada a partir de janeiro. Eles precisaram se desfazer do negócio de som automitivo que mantinham em Florianópolis. O carro que subiu a calçada no dia do acidente também atingiu o trailer de lanches que o pai de Nilandres tinha.

Como ajudar

Para a judar a família de Nilandres a adquirir as próteses, eles disponibilizam um telefone de contato: 54 999658108.

Caso na Justiça

A família entrou com uma ação na Justiça contra o motorista suspeito de ser o causador do acidente, Jeferson Bueno.

"Numa preliminar, o juiz aqui de Passo Fundo já decidiu e bloqueou o veículo causador do acidente, um terceiro veículo de propriedade dele, e conseguimos também um pensionamento inicial de dois salários minimos pro Nilandres. Isso ainda não está sendo cumprido, porque depende da citação do reú (apresentação dele à Justiça)", explica o advogado Israel Brardi.

Por telefone, o advogado de Jeferson Bueno, Ademir Campana, disse considerar injusto que ele se apresente e que fique preso à disposição da Justiça por um crime que não cometeu.

Desde o início das investigações, a defesa de Jeferson insiste que o atropelamento foi causado por um outro motorista, que dirigia um Audi. Este motorista, na alegação do advogado, teria batido e forçado o Camaro contra as vítimas que estavam na calçada.

Eu só quero que haja justiça, que ele pague, nada mais..." Nilandres Lodi

Porém, no inquérito policial concluído na semana passada, esse outro motorista não foi indiciado. Para os peritos, ficou evidenciado que o Audi e o Camaro trafegavam no mesmo sentido, o primeiro no lado esquerdo e o segundo no direito.

Em determinado momento, o Camaro tentou uma ultrapassagem, e o Audi fez uma manobra para voltar ao lado direito. Foi neste momento, segundo o inquérito, que a colisão ocorreu. Com o impacto, o Camaro subiu a calçada e atingiu o veículo onde estavam o casal e o amigo.

O documento da polícia foi entregue ao Ministério Público. O promotor Andrei Amorim, da Vara do Tribunal de Júri de Florianópolis, ofereceu a denúncia e aguarda o acolhimento do juiz. Enquanto isso, a família espera justiça.

"Eu só espero justiça. Que a família dele tenha consciência... A família deve saber onde ele está. Pô! Entreguem o cara, olha o que ele fez? Eu só quero que haja justiça, que ele pague, nada mais...", desabafa Nilandres.