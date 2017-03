Em áudio, policiais planejam tomar e dividir dinheiro do tráfico

O Ministério Público do Rio Grande do Sul divulgou nesta terça-feira (21) arquivos de áudio de uma suposta conversa entre três policiais planejando tomar para eles R$ 30 mil de um traficante (ouça ao lado). Um dos PMs avisa que obteve a informação de que o dinheiro estaria no porta-luvas de um carro que passaria por determinado local, e orienta colegas a vistoriarem o automóvel e pegar o dinheiro para dividir entre eles.

"Meu info me mandou agora e estou aqui no palácio. Tem 29 ou 30 'conto' no i30 dos 'alemão' que estavam contando na boca", diz um dos policiais. "É para nós, final de ano", responde outro.

Depois, um terceiro ressalta que o dinheiro deve ser dividido entre eles, justificando que o valor é proveniente do crime. "Seguinte: é na mão grande. P... para eles. É do tráfico."

Entrevista coletiva do MP sobre denúncia contra 13

PMs em Porto Alegre (Foto: Reprodução/RBS TV)

Os policiais que participam da conversa estão entre os 13 denunciados pelo Ministério Público por envolvimento com o tráfico de drogas e venda irregular de armas de fogo em Porto Alegre. Quatro deles estão presos, e a Justiça analisa um pedido de preventiva para os outros nove.

Segundo o MP, os R$ 30 mil apreendidos foram divididos entre oito policiais. "Eles obtiveram a informação de que circularia cerca de R$ 30 mil em um determinado automóvel, de dinheiro do trafico de uma das quadrilhas, então repassavam a outros policiais para que abordassem esse veículo e se apropriassem desses valores, distribuindo entre eles", explica o promotor José Nilton Costa de Souza.

Foram denunciadas 22 pessoas. São 11 soldados e dois sargentos da Brigada Militar e outros nove civis, sendo que sete deles são suspeitos de integrar uma quadrilha. A investigação aponta que eles têm de envolvimento nos crimes investigados em uma operação realizada no início do mês passado no bairro Restinga, na Zona Sul da capital gaúcha, que terminou com três policiais presos em flagrante.

"Os policias se uniram para obter lucro das mais diversas formas. Associados com esses sete civis, planejavam e praticavam roubos. Durante esse serviço de policiamento, eles apreendiam armas, munição e drogas e revendiam aos traficantes. Além disso, também prestavam serviço de assessoria a traficantes, informando a movimentação de tropas da região", explica Souza.