Funcionário do Banrisul morre em colisão frontal na BR-158, diz PRF

Um homem de 50 anos morreu após uma colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão, na BR-158, em Palmeira das Missões, no Noroeste do estado, na noite de segunda-feira (20). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não foi identificada, era gerente regional do Banrisul.

Conforme a PRF, o acidente aconteceu por volta das 23h30, quando um caminhão Scania R380, com placas da cidade catarinense de Pinhalzinho, teria invadido a faixa contrária e colidido com uma caminhonete Nissan Frontier, emplacada em Gramado, na Serra, que trafegava em sentido contrário.

O motorista da caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O passageiro, que também trabalhava no Banrisul, sofreu lesões leves e foi socorrido pelo SAMU e Corpo de Bombeiros.

Já o condutor do caminhão escapou ileso do acidente. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia, que não indicou consumo de álcool