Mais de 120 celulares, facas e até videogame são recolhidos em presídio

Parte do material apreendido no Presídio de Passo Fundo (Foto: Divulgação/Presídio Regional de Passo Fundo)

Em revista em duas galerias do Presídio Regional de Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul, agentes penitenciários apreenderam uma grande quantidade de material que não é permitido nas celas. Foram recolhidos 129 celulares, 72 baterias, 14 chips, 5 cartões de memória, 8 pedaços de serra e até um videogame.

As apreensões ocorreram nas galerias A e C nesta terça-feira (21). Segundo a direção da casa prisional, elas concentram cerca de 450 apenados.

Outros tipos de materiais, como serras, facas, facões e armas artesanais também foram encontrados. Além disso, os agentes apreenderam quantidades de substâncias semelhantes a maconha, crack e cocaína, que ainda serão analisada.

Os materiais apreendidos teriam sido arremessados para dentro do presídio.



A relação das apreensões

- 8 pedaços de serra

- 1 videogame PlayStation 2

- 129 aparelhos celulares

- 17 facões

- 10 facas artesanais

- 18 facas

- 72 baterias de celular

- 1 balança de precisão

- 5 cartão de memória

- 14 chips

- 1.903 kg de Substância esverdeada semelhante a maconha

- 182 gramas de uma substância semelhante a crack

- 37,5 gramas de uma substância semelhante a cocaína