Possível homicídio seguido de suicídio são registrados em Doutor Maurício Cardoso





Possível homicídio seguido de suicídio ocorreu em Doutor Maurício Cardoso. Daniela Fernanda Branco, 24 anos, foi localizada hoje sem vida numa casa. Uma faca, que pode ter sido usada no crime, estava próximo do corpo. Logo em seguida, o companheiro dela, Alexandre Komar, 33 anos, foi encontrado morto no parque de rodeios do município, por asfixia proposital. O indivíduo teria deixado um bilhete afirmando que matou a mulher. Existe a suspeita de crime passional.