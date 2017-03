Vereadores de Augusto Pestana encaminham pedidos de providências e informações à prefeitura





Nenhum projeto foi votado na sessão da última segunda feira, 20/03/17, da Câmara de Augusto Pestana .Nos pedidos de providências dos vereadores para a prefeitura, Gilberto Zardin, solicitou colocação de tubos na lateral da ERS 522, visando a travessia de pedestres, especialmente nos dias de chuvas. Renato Dornel de Assunção quer agilidade no pagamento do chamado décimo quarto salário dos agentes de saúde e de endemias, uma vez que o dinheiro já se encontra nas contas do município. Assunção também pediu patrolamento da estrada geral, desde o cemitério até Sede Velha.



Alisson Gerhardt, solicitou cinco cargas de pedregulho entre duas propriedades em Fundo Grande, devido a dificuldade de acesso do caminhão transportador de leite. Marciano Neu de Oliveira, sugeriu que a prefeitura terceirize caminhões caçamba, para agilidade nos encascalhamentos do município, onde há grande necessidade. Sandro Callai, quer a troca de lâmpadas com defeito nas ruas Coronel Soares de Barros e Guilherme Richter. Callai solicitou ainda o patrolamento na entrada do pátio de duas empresas, devido ao início da colheita de soja. Outro ponto solicitado por ele, trata de reparos em Esquina Rentz até a Ponte do Ijuizinho.



José Francisco Pletsch, pediu reparos na estrada de Marmeleiro até Fundo Grande. Também que seja feita limpeza do terreno da escola no Bairro Esperança. José Francisco, solicitou ainda reparos nas bocas de lobo do município. Pedidos de informações dos vereadores para a prefeitura, também foram destaque na sessão da noite passada da Câmara de Augusto Pestana.



Renato Dornel de Assunção, quer saber quantos agentes de saúde trabalham no município, as casas visitadas mensalmente e as delimitações das ruas correspondentes para cada um deles. Gilberto Zardin, questionou os motivos da ausência da secretária municipal de educação, entre 13 e 17 de março. Renato Dornel de Assunção e Gilberto Zardin, pediram o número e o nomes dos estagiários, que atuam na administração municipal, cursos de formação de cada um, as secretarias onde estão lotados e as respectivas funções.



Vereadores das bancadas do Dem e PMDB pediram as justificativas das diárias recebidas pelo diretor do departamento de planejamento e desenvolvimento econômico, entre 10 e 12 de março, durante viagem ao município de Torres. A viagem foi para coordenar equipes que representaram, Augusto Pestana, em torneio do Sesc e pagas através de dotação do setor de desporto e lazer. Porém o coordenador em questão, não se encontra lotado nesta função.