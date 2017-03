Em sessão especial, vereadores chamam atenção para a importância da luta pelo bem-estar, igualdade d

Em sessão especial, vereadores chamam atenção para a importância da luta pelo bem-estar, igualdade de direitos e inclusão das pessoas de Down na sociedade

Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, o Poder Legislativo de Santo Ângelo realizou ontem, dia 20, sessão especial para celebrar a data e buscar o fortalecimento de ações que promovam inclusão e a conscientização da comunidade em geral.

A homenagem atendeu solicitação dos vereadores Maurício Loureiro e Vinícius Makvitz. Conforme destacaram os edis, o ato marcou o início de um novo momento em Santo Ângelo, uma vez que o município vive a primeira Semana de Conscientização e Orientação à Síndrome de Down.



“É nosso papel como agente político instigar a reflexão da comunidade e disseminar as informações necessária para promover a inclusão de todos na sociedade. Por meio de movimentos locais queremos conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelo bem-estar, igualdade de direitos e inclusão das pessoas de Down na sociedade ”, afirmou o vereador Loureiro.



Na presença de pais, professores e de crianças, jovens e adultos com síndrome de Down, os edis reafirmaram o compromisso em trabalhar pela implementação de políticas públicas que auxiliem na busca diária pela igualde e cidadania da pessoa com Síndrome de Down.



“Essa é uma construção diária na qual devemos todos nos engajar. Como Legisladores temos a função de ajuizar e criar políticas públicas que colaborem com o processo e inclusão na sociedade. Sabemos que ainda há muito para se fazer. Queremos, em breve, viabilizar a contratação de mais professores para atuar junto às escolas do município e dar o suporte necessários aos alunos com Síndrome de Down”, destacou Makvitz.



PRESENÇAS



Durante a sessão, foram convidados para compor a mesa de honra o Prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, assim como Tarcísio Posser, que esteve representando as pessoas com Síndrome de Down, Tânia Santiago, Coordenadora da 14ª Coordenadoria Regional de Educação, Ângela Rodrigues Colla de Almeida, diretora da Escola de Educação Especial Raio de Sol e representante da gerência administrativa da APAE Santo Ângelo, Fátima Moor e Franciele Locatelli, integrantes do Comitê organizador da Semana Municipal de Conscientização à Síndrome de Down.

Ana Lunardi - Jornalista