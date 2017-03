Ijuiense morre em acidente no Vale do Sinos

20/03/2017

Fabrício Kurtz Pedroso, de 37 anos, vigilante, natural de Ijuí, morreu durante a madrugada de hoje em acidente de trânsito ocorrido no centro de Novo Hamburgo. A guarda municipal da capital do calçado informou que há a suspeita de que um carro tenha cortado um sinal vermelho sendo atingido por um Volkswagen UP de uma empresa de segurança.

Os testes de etilômetro realizados com o motorista indicaram 0,63 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Na contraprova o teste apontou 0,88. O registro da ocorrência foi feito como homicídio culposo, quando não há intensão de matar.

O acidente ocorreu na esquina das avenidas Marcílio Dias com Primeiro de Março. A câmera de videomonitoramento da Prefeitura de Novo Hamburgo instalada no local foi danificada com a colisão, e não capturou as imagens.