Jovem de 18 anos é morto com tiro na cabeça em São Sepé e Adolescente de 16 anos é apreendido com dr

Jovem é preso com 13kg de maconha em Santa Maria



Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por volta das 5h30 madrugada desta terça-feira (21) com mais de 13kg de maconha, 100g crack e 100g cocaína.



Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, a apreensão aconteceu numa abordagem de no km 232, da RSC 287, próximo ao acesso à Avenida João Machado Soares, bairro Camobi, em Santa Maria.



A droga estava na lataria de um automóvel Gol com placas de Camaquã e foi encontrada durante uma abordagem de rotina. O jovem foi encaminhado para a ser ouvido na Polícia Civil.



Foto: Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Santa Maria Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por volta das 5h30 madrugada desta terça-feira (21) com mais de 13kg de maconha, 100g crack e 100g cocaína.Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, a apreensão aconteceu numa abordagem de no km 232, da RSC 287, próximo ao acesso à Avenida João Machado Soares, bairro Camobi, em Santa Maria.A droga estava na lataria de um automóvel Gol com placas de Camaquã e foi encontrada durante uma abordagem de rotina. O jovem foi encaminhado para a ser ouvido na Polícia Civil.Foto: Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Santa Maria



Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, sobre a ponte que liga os bairros Pontes e Santos, em São Sepé, na região central. Segundo a Brigada Militar, William Azambuja da Silva foi baleado da cabeça.



A ambulância do SAMU foi acionada, mas o jovem morreu no local. A vítima estava com o irmão e eles teriam se desentendido com outro grupo, quando o crime aconteceu.



Após ouvir algumas testemunhas, a polícia conseguiu recuperar a arma do crime, um revolver calibre 32. A Polícia Civil investiga o caso e ainda não divulgou as causas do desentendimento.



GAÚCHA SM