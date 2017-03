Grave acidente na BR 472 deixa uma vítima fatal em Santa Rosa

20/03/2017

Um grave acidente de trânsito aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (20), na BR 472, localidade de Bela União, em Santa Rosa e deixou uma vítima fatal.

A colisão frontal por volta das 18h, envolveu um automóvel GM Vectra com placas de Tuparendi, e uma carreta de Chiapeta. O motorista do Vectra Egon Kelm, de 55 anos, morreu prensado nas ferragens do automóvel que ficou destruído. A carreta saiu da pista, mas o motorista não teve ferimentos graves.

Devido ao chamado pelo 193 ter direcionado para Três de Maio, a corporação dos bombeiros de Três de Maio se deslocou para atender o acidente. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Santa Rosa, controlou o trânsito no local e acionou a PRF de Ijuí.