Vagas para professor: UFSM abre seleção para seis professores com salários de R$ 4,2 mil

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abriu nesta terça-feira (21) uma seleção para professores substitutos. Todas as seis oportunidades são para Santa Maria.



As inscrições seguem até a próxima segunda-feira (27) e devem ser feitas diretamente no departamento de origem da vaga, no Campus de Camobi. Há oportunidades para as áreas de metodologia de ensino, arquitetura e urbanismo, métodos e técnicas desportivas, história e terapia educacional.



A taxa de inscrição varia, conforme o nível de escolaridade exigido no cargo pretendido e a jornada de trabalho proposta, entre R$ 66 e R$ 105. A exigência varia de especialização e mestrado.



A seleção será por meio de provas didáticas, de títulos e prova prática, quando precisar. O edital está disponível no site da instituição. Nele, é possível verificar como se dará a avaliação. No ato da inscrição é preciso já entregar cópias dos títulos.



Para os aprovados, a carga horária varia entre 20 e 40 horas semanais. Os salários podem chegar a R$ 4,2 mil.