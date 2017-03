Jovem morre vítima de acidente de trânsito na BR 285 em Bozano

19/03/2017

Um jovem de 27 anos, morreu depois de uma saída de pista seguida de colisão em arvores, no final da madrugada deste domingo (19) no município de Bozano.

O acidente aconteceu por volta das 5h20min, no Km 433 da BR 285, no município de Bozano no Noroeste Gaúcho. De acordo com informações, Clésio Jader da Silveira Carvalho, conduzia um veículo Ford Fiesta com placas de Pejuçara, no sentido Ijuí – Pejuçara, e por motivos desconhecidos perdeu o controle da direção do veículo que saiu da pista batendo violência contra duas árvores na lateral da rodovia. O condutor morreu no local.

O acidente foi registrado pela PRF de Ijuí.