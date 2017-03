AUTORIDADES TRABALHAM PARA LEGALIZAR O PORTO DE GARRUCHOS

Em conjunto, Brasil e Argentina iniciaram tratativas para legalizar o Porto de Garruchos. Nesta semana, uma reunião na prefeitura com as autoridades de ambos os países traçaram ações para a legalização. Conforme o prefeito João Carlos Scotto, há anos a comunidade tenta que o porto seja legalizado. "No meu mandato anterior tentamos, mas não houve sintonia com a Argentina?", explicou. "Agora parece um momento mais propício", citou.

Scotto destacou que além de se tornar mais uma rota para a região e o país vizinho, o porto também possibilita melhor acesso da população ribeirinha. Outra vantagem é o fortalecimento do turismo entre Brasil e Argentina. A prefeitura criou projeto para revitalizar a área portuária. "É totalmente viável", afirma o prefeito.

As autoridades vizinhas salientaram na reunião que a localização geográfica de Garruchos é ideal para a navegação. Um novo encontro será realizado em breve com a presença de autoridades estaduais e federais para dar sequência às tratativas de legalização.