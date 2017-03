Homem é morto a tiros na frente da mulher e da filha de 2 anos

Um homem foi encontrado morto com diversas marcas de tiros na manhã desse domingo no município de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo. A vítima foi identificada como Rafael Helfer, de 30 anos. Conforme informações da Brigada Militar (BM), o corpo foi encontrado na localidade de Rebentona, na divisa com o município de Candelária. Não há informações sobre as motivações do crime.



A Brigada Militar foi acionada por volta das 8h. Populares encontraram o corpo de Helfer caído de bruços, com o rosto no barro. Ele estava com os pés e as mãos presos por fitas adesivas. A polícia encontrou diversas capsulas de fuzil calibre 556 ao redor do corpo. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) de Santa Cruz.



Helfer, conhecido popularmente como Leleu, não possuía antecedentes criminais, de acordo com a BM.