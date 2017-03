Adolescente de 13 anos é executada em ataque a casa de padrasto em Gravataí

Uma jovem de 13 anos, identificada como Darlene Andriele da Silva, e um homem foragido da Justiça foram executados no final da tarde deste domingo (19), por volta das 18h, em Gravataí.



O caso ocorreu na altura da parada 76, no bairro Palermo, quando quatro homens em duas motos invadiram a residência do padrasto da adolescente e fizeram diversos disparos contra Darlene e seu tio, foragido da Justiça por tráfico de entorpecentes, ameaça e lesão corporal



Segundo a Brigada Militar, a família da jovem possui envolvimento com o tráfico de drogas.