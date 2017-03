Homem é internado na UTI após filha pedir socorro em vídeo, em Três Passos

19/03/2017

O acidente ocorreu por volta das 05h20, na altura do km 433, quando o Fiesta saiu de pista e colidiu em duas árvores. Com o impacto, elas tombaram sobre a pista, interditando-a parcialmente. Tamanho foi a força do impacto, que o motor foi projetado por cerca de 20 metros do ponto inicial.

19/03/2017

Um homem foi internado na UTI após sua filha postar um vídeo na rede social Facebook, na manhã deste sábado, 18, em Três Passos. Até o início da noite, o vídeo já tinha mais de 10 mil visualizações. Junto ao vídeo, Djully Greice Debus escreveu:

“Gente, olha a situação do meu pai no Hospital de Caridade de Três Passos. Sofreu acidente quinta-feira, quebrou mandíbula, costela e braço, está sendo tratado à base de dipirona! Não fazem a cirurgia pelo SUS e não transferem pra outro lugar. O médico responsável não aparece e ele grita de dor. A direção do hospital não atende o telefone, me ajudem, por favor!”

Segundo Djully, que reside na cidade de Toledo – PR, ela chegou ao Hospital de Caridade no início da manhã e encontrou seu pai, agricultor de Linha Santo Antonio, em estado grave de saúde. "Mostrei o vídeo que tinha gravado e postado nas redes sociais, aí apareceram enfermeiras e médicos e levaram meu pai entubado para a UTI", disse a filha ao Três Passos News.

Enio Debus, de 56 anos, sofreu um acidente de trânsito na tarde da última quinta-feira, 16, na Avenida Costa e Silva, quando colidiu de moto em uma carreta estacionada, nas proximidades do trevo de saída para Padre Gonzales, e foi levado ferido ao Hospital de Caridade.

Conforme a filha, seu pai estaria sendo vítima de negligência médica porque sofreu fratura nas costelas e perfuração no pulmão e ainda não tinha passado por cirurgia. O estado de saúde do agricultor ainda não foi divulgado pelo hospital, que já se pronunciou sobre o caso.

Contraponto

Em nome da Direção, Administração e Corpo Clínico do Hospital de Caridade de Três Passos, vimos por meio desta nota, esclarecer que os procedimentos clínicos adotados pelos profissionais que trabalham nesta casa de saúde, tem por finalidade atender a situação atual dos pacientes de acordo com a conduta médica necessária para a recuperação do seu quadro clínico. Diante disso, esta Entidade tem como finalidade acolher, atender e acompanhar e principalmente agir com ética e respeito. Trabalhamos em conjunto entre direção, administração e equipes de saúde para que as situações sejam resolvidas da melhor forma possível, visando a conduta ética. Esclarecemos a população que as equipes que atuam no Hospital de Caridade desenvolvem seu trabalho diário fazendo o possível para atender de forma adequada nossos pacientes. Respeitamos a todos e ressaltamos que nosso foco é agir com ética atendendo as normas regulatórias de um hospital comprometido com seus serviços. Atenciosamente, a Direção.