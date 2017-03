Filho atropela o pai em acidente com trator

Morreu, na noite de domingo (20), um homem que foi atropelado pelo filho quando o jovem dirigia o trator. O caso ocorreu na noite de domingo (19) em Carlos Barbosa. De acordo com o registro da Brigada Militar, a vítima, Narciso Dalcin, de 56 anos, caiu do veículo e o filho de Diego, de 24 anos, acabou sendo atingido. O acidente foi na Estrada Celeste Mafassioli, bairro Torino.



Na madrugada de domingo, a cidade já tinha registrado outro acidente com morte. O motorista de um Fusca morreu por volta das 3h20min na Rua José Raimundo Carlotto, no bairro Vila Nova. Guilherme de Quadros Côrrea, 20 anos, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma Saveiro, de Rosário do Sul. Devido ao impacto, o Fusca invadiu o pátio de uma residência e derrubou a cerca.