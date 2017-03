19/03/2017

Definido o tema para o 3º Encontro de Confrarias em Bossoroca RS

Saiu o tema para o 3º ENCONTRO DE CONFRARIAS que acontecerá em Bossoroca no CTG Sinuelo das Missões dias 05 e 06 de maio de 2017. Dia 5 é TEMA LIVRE e dia 6 o tema é VALORES (ligado aos valores internos do ser humano).

Os integrantes da Confraria do Icamaquã do município da Bossoroca, já definiram a data do terceiro festival da música e poesia que acontece no município, quando reunirá artistas de várias regiões do estado. A informação é do confrade João Carlos Oliveira Antunes.

O 3º ENCONTRO DE CONFRARIAS (Festival de músicas e poesias) da CONFRARIA DO ICAMAQUÃ de BOSSOROCA acontecerá dias 05 e 06 de maio de 2017 em dependências do CTG do municipio.

No dia 05-05-2017, na Praça do Monumento serão inauguradas as placas com o nome de todos os colaboradores para com o Monumento Noel Guarany. Então, anote na sua agenda, dias 05 e 06-05-2017: 3º ENCONTRO DE CONFRARIAS. Em breve teremos o regulamento. Todos estão convidados. Bem vindos!