Unimed Missões/RS elege nova diretoria

Médicos cooperados elegeram, na noite de ontem, em Assembleia Geral Ordinária, a nova diretoria da Unimed Missões/RS para os próximos três anos. A nova diretoria eleita é composta pelos médicos cooperados: Dr. Roberto Antônio Valandro Bellinaso (presidente), Dr. Edson Luiz Maluta (vice-presidente), Dr. Daniel Pereira Leal (Diretor) e Dr. Fabiano Rolim Batista (Diretor). Os diretores suplentes são os cooperados: Dr. Gilmar Weber e Dr. Márcio José Siqueira.

A Assembleia que elegeu os novos membros da Diretoria e também do Conselho Fiscal transcorreu em clima de harmonia e teve como pauta a prestação de contas do exercício 2016, compreendendo o relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras e Perdas, pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, Aprovação de orçamentos administrativo, entre outros assuntos gerais.

A Assembleia foi conduzida pelo presidente, Dr. César Augusto Bellinaso que destacou as principais conquistas dos anos de sua gestão, entre elas a valorização do cooperado, abertura de novos serviços do Hospital Regional Unimed Missões, entre elas a ressonância magnética, UTI adulto e Hemodinâmica e o início do processo de acreditações de qualidade, além de várias premiações e reconhecimentos da gestão.

A eleição do presidente mostra a grande união dos médicos cooperados em torno dos princípios e valores defendidos pela cooperativa e pela confiança da continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido.

Em sua despedida, o presidente, Dr. César Bellinaso agradeceu o apoio de todos durante o seu mandato. “Gostaríamos de exaltar todo o apoio e reconhecimento dos cooperados nessa caminhada, pois tudo o que fizemos é pensando no melhor para todos os nossos cooperados. Também agradecer nossos colaboradores e o apoio das demais partes interessadas. Saímos felizes com os resultados obtidos e todo o trabalho e amor dedicados à cooperativa nestes três últimos anos da nossa gestão”.

A eleição contou com duas chapas e a apuração foi realizada por uma comissão eleita pelos próprios cooperados. “O maior vencedor é a cooperativa, que conseguiu agregar os cooperados para a discussão de novas propostas e novas ideias. Crescemos como organização. Todos estão de parabéns”, destacou o médico Luiz Antônio Pilla.

O presidente eleito enfatizou a continuidade do importante trabalho realizado, a valorização do trabalho médico, sustentabilidade dos negócios e a criação de novos serviços, especialmente no Hospital Unimed. “Pretendemos continuar com uma gestão transparente e democrática, trabalhando cada vez mais para a valorização do nosso cooperado”, destacou o presidente eleito, Dr. Roberto Antônio Valandro Bellinaso.

Além da troca de diretores a eleição para o exercício 2017/2019 também teve renovação em seus membros do Conselho Fiscal, sendo formado pelos cooperados: Dr. Luiz Wenzel (Cerro Largo), Dra. Norma Beatriz Dutra Benvenuti (São Luiz Gonzaga), Dr. Henrique Alberto Carvalho da Costa (Santo Ângelo), Dra. Ana Cláudia Vaccari (Santo Ângelo), Dr. Marcelo José Diesel (Giruá) e Dra. Vera Regina de Oliveira Miranda Lemos (São Borja).