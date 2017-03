Coluna: Desestrutura familiar

Desestrutura familiar

Grande parte de nossa população é carente com as mínimas condições de suprir as necessidades básicas, em razão disso, crianças e adolescentes entram no mercado de trabalho muito cedo, em condições de subemprego e sendo explorado, deixando a escola em segundo plano.

A desigualdade social é um dos fatores responsável pela desestrutura familiar, e com isso se faz preponderante o aumento da violência dentro dos lares, humilhados e excluídos vivendo em situação de vulnerabilidade, com moradias sem as mínimas condições, mal alimentados, doentes, com dificuldades ao acesso escolar, uso de drogas e álcool, abandono, exploração, abuso, prostituição e geralmente gravidez precoce. Diante de tantas dificuldades, dificilmente esses jovens excluídos pela sociedade, serão cidadãos de sucesso.

Já tinha conhecimento dessa realidade na época que fui conselheira tutelar, hoje Como coordenadora do CREAS, e do CEDEDICA, voltei a conviver diariamente com essas famílias, a demanda de crianças e adolescentes em atendimento psicológico é numerosa, mas na verdade quem deveria ser tratado primeiro seriam os pais, a maioria deles são pessoas com seqüela psicológica e física. Vejo com tristeza esses jovens sem perspectiva de futuro. Portanto, quem não conhece essa dura realidade dou um conselho, se não pode ajudar. Não condene! Quem conhece e acompanha essas famílias, tem um entendimento e um olhar diferente.

´´ É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar á criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão``(Art.227 CF/88)

Para mim, o (Art. 227 CF/88) é um dos meus preferidos, mas o problema é que não condiz com a realidade, na verdade nunca se concretizou e na situação atual é uma grande utopia, está na hora de mudar, políticas públicas precisam entrar em ação, nenhum ser humano merece viver em condições de miserabilidade.

Formada em Letras-Inglês e Respectivas Literaturas

Pós Graduada em Metodologia Lato Sensu em Ensino de Artes

e Supervisão Escolar

