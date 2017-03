Pinhal Grande: processo seletivo simplificado 03-2017 (eletricista motorista classe B operador retro

As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Comissão designada, junto ao Centro Administrativo Municipal, sito à Av. Integração, nº 2691, entre os dias 17 a 25 de março de 2017 (de segunda a quinta-feira 08h00min as 11h30min e das 13h30min as 17h00min, e sexta-feira das 08h00min as 12h00min). Lembrando que dia 20 é feriado municipal.

Os edital completo pode ser acessados através dos links:

http://www.pinhalgrande.rs.gov.br/ /edital-na-01-2017-p /598



