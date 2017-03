Corpo de homem é encontrado com marca de tiros

Duas pessoas morreram em diferentes acidentes de trânsito na RS-153, no Norte do Estado, na noite de quinta-feira (16). As ocorrências tiveram menos de três horas de intervalo entre elas.



O primeiro acidente foi no município de Ernestina, por volta de 19h30. Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, um Omega colidiu frontalmente com um caminhão. Leandro Maroso, 69 anos, que era um dos ocupantes do carro, morreu no local. Outros dois homens ficaram feridos. Um deles é foragido da Justiça que agora está sendo custodiado no hospital.



O outro acidente foi em Passo Fundo, próximo das 23h. Uma mulher morreu atropelada no km 130. Ela aparenta ter 40 anos e ainda não foi identificada.



